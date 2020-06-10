» Как вести себя на уфимских пляжах

Озвучены требования Роспотребнадзора, которые необходимо соблюдать отдыхающим на уфимских пляжах в период пандемии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».В первую очередь пришедшим на пляж нужно иметь средства индивидуальной защиты (СИЗ): маски и одноразовые перчатки. Также отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. У предпринимателей (арендаторов) на пляжах должен быть запас СИЗ и средств дезинфекции. Пляжи в башкирской столице откроются 10 июня. Предусмотрено девять официальных зон отдыха.

