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Как вести себя на уфимских пляжах

Автор: juliapahomova от 10-06-2020, 11:03

Озвучены требования Роспотребнадзора, которые необходимо соблюдать отдыхающим на уфимских пляжах в период пандемии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».В первую очередь пришедшим на пляж нужно иметь средства индивидуальной защиты (СИЗ): маски и одноразовые перчатки. Также отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. У предпринимателей (арендаторов) на пляжах должен быть запас СИЗ и средств дезинфекции. Пляжи в башкирской столице откроются 10 июня. Предусмотрено девять официальных зон отдыха.
 

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