» В России открылись башкирские историко-культурные центры

В Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе открылись башкирские историко-культурные центры,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой. Созданные еще в феврале учреждения входят в структуру Дома дружбы народов РБ. Открытие откладывалось из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире.



Эти регионы выбраны не случайно – здесь компактно проживают башкиры. Так, самым ранним упоминанием о башкирах, которые населяли территорию нынешней Оренбургской области, являются сведения арабского путешественника Ибн Фадлана, датируемые X веком нашей эры. Согласно данным переписи 2010 года здесь насчитывалось 46 696 башкир. По данным всероссийской переписи населения 2010 года численность башкир в Свердловской области составляла 31183 человек, более 30 тысяч башкир проживает в Пермском крае.