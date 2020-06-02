В Башкирии с 1 июня открылись торговые центры, сообщает телеграмм-канал «Башкирский домовой».

«Повторяю, в торговых центрах разрешена только продажа. Здесь мы идем навстречу не столько акционерам и собственникам ТЦ, сколько представителям малого бизнеса, которые в этих центрах что-то продают. Пусть начинают зарабатывать», - сказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ



В торговых центрах разрешено работать только предприятиям торговли, а все системы общественного питания, фудкорты, детские и развлекательные комнаты, кинотеатры будут закрыты. С 1 июня в регионе открыты музеи и библиотеки с отдельным входом.



В торговых комплексах следует соблюдать обязательный масочный режим. Торговые центры, где не будут соблюдаться правила дезинфекции и масочного режима, будут закрываться.