Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» В Башкирии с 1 июня открылись торговые центры
Наш на все 100

В Башкирии с 1 июня открылись торговые центры

Автор: juliapahomova от Сегодня, 13:08

В Башкирии с 1 июня открылись торговые центры, сообщает телеграмм-канал «Башкирский домовой».

«Повторяю, в торговых центрах разрешена только продажа. Здесь мы идем навстречу не столько акционерам и собственникам ТЦ, сколько представителям малого бизнеса, которые в этих центрах что-то продают. Пусть начинают зарабатывать», - сказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ

В торговых центрах разрешено работать только предприятиям торговли, а все системы общественного питания, фудкорты, детские и развлекательные комнаты, кинотеатры будут закрыты. С 1 июня в регионе открыты музеи и библиотеки с отдельным входом.

В торговых комплексах следует соблюдать обязательный масочный режим. Торговые центры, где не будут соблюдаться правила дезинфекции и масочного режима, будут закрываться.

Другие новости по теме:

Вернуться 11 0
 

Категория: ---

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 