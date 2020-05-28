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В день пограничника воинам придется остаться дома

Автор: juliapahomova от 28-05-2020, 11:42

В Башкирии пограничникам рекомендовано 28 мая остаться дома, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артур Гафаров во время оперативного совещания призвал пограничников отнестись к этим рекомендациям с пониманием. Он отметил, что в пограничных войсках отслужили более 350 тысяч жителей республики.

Ранее 28 мая по всей стране проходили массовые гуляния в честь Дня пограничника. Однако в этом году все массовые мероприятия, в том числе традиционный митинг в уфимском парке Победы, были отменены. Воздержаться пограничникам придется и от традиционного коллективного посещения мест захоронения погибших сослуживцев. Кладбища еще закрыты для посещения.

Артур Гафаров поздравил пограничников с предстоящим праздником и подчеркнул, что они всегда отличались мужеством и дисциплиной.

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