Более 7 тысяч жителей Уфы остались без работы в апреле, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».Такие данные предоставил директор Центра занятости населения Ридан Ахьямов на оперативном совещании в мэрии. На 7 мая в городе насчитывается 11 тысяч безработны, 2 тысячи из них встали на учет за первую неделю мая. По показателям уровень регистрируемой безработицы в республике вырос на 1% – с 0,84% до 1,88%.



Также отдельно отмечается, что уволенные и признанные безработными с марта 2020 года в течение трех месяцев будут получать пособие в размере 13,9 тысячи рублей.