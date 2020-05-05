» В Башкирии построят роботизированную ферму

Руководство Башкирии одобрило проект роботизированной фермы на 200 голов скота, которая появится в Кушнаренковском районе, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В правительстве обсудили предоставление инвестору льгот и возмещение части затрат на покупку оборудования.Инвестор планирует вложить в проект 120 миллионов рублей. Уже сейчас на участке готов кормовой склад и идет строительство коровника и административно-бытового блока. Доить коров на предприятии будут с помощью доильных роботов Lely, которые уже закупили. Инвестор также рассматривает перспективу развития агротуризма.