Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» В Башкирии построят роботизированную ферму
Наш на все 100

В Башкирии построят роботизированную ферму

Автор: juliapahomova от Сегодня, 12:51

Руководство Башкирии одобрило проект роботизированной фермы на 200 голов скота, которая появится в Кушнаренковском районе, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В правительстве обсудили предоставление инвестору льгот и возмещение части затрат на покупку оборудования.Инвестор планирует вложить в проект 120 миллионов рублей. Уже сейчас на участке готов кормовой склад и идет строительство коровника и административно-бытового блока. Доить коров на предприятии будут с помощью доильных роботов Lely, которые уже закупили. Инвестор также рассматривает перспективу развития агротуризма.

Другие новости по теме:

Вернуться 22 0
 

Категория: ---

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 