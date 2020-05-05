» В Нижнекамском водохранилище появится стерлядь

Около 60 тысяч мальков стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище неподалеку от деревни Староянзигитово Краснокамского района Башкирии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».Мальки стерляди весом 10-12 грамм выращены на рыбзаводе в Самарской области. Закупку молоди ценной рыбы профинансировали предприятия, чья деятельность наносит ущерб водным биоресурсам.

В рамках национального проекта «Экология» республика до 2024 года получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей, из внебюджетных источников — 38,9 млрд рублей. В числе главных задач — экологическое оздоровление водных объектов и сохранение их биологического разнообразия.