Строительство новой инфекционной больницы в поселке Зубово началось 25 марта, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Планируется, что ровно через два месяца от начала строительства, 25 мая, она примет первых пациентов. Все работы на стройплощадке близятся к завершению. На территории будущего инфекционного центра полностью закончили посадку деревьев. Сейчас строители собирают корпуса будущей больницы, заливают чистовые полы. В сооружениях монтируют вентиляционные системы, строят очистные сооружения. Начались работы и по благоустройству территории: строители укладывают брусчатку и бордюрный камень.