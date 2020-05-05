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Строительство новой инфекционной больницы

Автор: juliapahomova от Сегодня, 12:49

Строительство новой инфекционной больницы в поселке Зубово началось 25 марта, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Планируется, что ровно через два месяца от начала строительства, 25 мая, она примет первых пациентов. Все работы на стройплощадке близятся к завершению. На территории будущего инфекционного центра полностью закончили посадку деревьев. Сейчас строители собирают корпуса будущей больницы, заливают  чистовые полы. В сооружениях монтируют вентиляционные системы, строят очистные сооружения. Начались работы и по благоустройству территории: строители укладывают брусчатку и бордюрный камень.

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