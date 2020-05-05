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Стало известно, как в Башкирии отметят День Победы

Автор: juliapahomova от Вчера, 13:11

Глава республики поручил всем главам муниципалитетов организовать церемонию возложения венков к памятникам и обелискам, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».  Радий Хабиров подчеркнул, что при этом церемония не должна носить массовый характер, а присутствовать на ней могут не более двух человек: глава муниципалитета и председатель райсовета. «Не надо собирать людей, иначе потом это плохо нам обернется», – отметил он, добавив, что парад Победы и Бессмертный полк все равно состоятся позднее.

Также главы муниципалитетов должны присоединиться к всероссийской минуте молчания, которая состоится 9 мая в 21:00. 7 мая волонтеры начнут передавать продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны. Очень важно в этот день сохранить радость великого праздника и не подвергать ненужной опасности наших земляков. С Великим праздником вас! С днем Победы!

 

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