Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» В Башкирии высадили 77 тысяч деревьев и кустарников
Наш на все 100

В Башкирии высадили 77 тысяч деревьев и кустарников

Автор: juliapahomova от Вчера, 13:10

В республике завершился весенний этап акции «Зеленая Башкирия», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В его рамках было высажено более 77 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В акции приняли участие более 12 тысяч человек. Это на порядок меньше, чем в прошлом году, что объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, заметил вице-премьер - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.

К «Зеленой Башкирии» подключились представители бизнеса, закупив на собственные средства посадочный материал. Акцию поддержали многие жители республики, посадив деревья возле своих домов и разместив фотографии в соцсетях с хэштегом #ЗеленаяБашкирияДома. Больше всего в республике высадили елей и сосен (21,2 тыс. и 18,9 тыс. соответственно). Также посажены 9,4 тысячи берез, пять тысяч лип и даже три каштана.

Другие новости по теме:

Вернуться 15 0
 

Категория: ---

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 