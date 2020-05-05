» В Башкирии высадили 77 тысяч деревьев и кустарников

В республике завершился весенний этап акции «Зеленая Башкирия», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В его рамках было высажено более 77 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В акции приняли участие более 12 тысяч человек. Это на порядок меньше, чем в прошлом году, что объясняется сложной эпидемиологической обстановкой, заметил вице-премьер - министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.



К «Зеленой Башкирии» подключились представители бизнеса, закупив на собственные средства посадочный материал. Акцию поддержали многие жители республики, посадив деревья возле своих домов и разместив фотографии в соцсетях с хэштегом #ЗеленаяБашкирияДома. Больше всего в республике высадили елей и сосен (21,2 тыс. и 18,9 тыс. соответственно). Также посажены 9,4 тысячи берез, пять тысяч лип и даже три каштана.