Сделать домашней|Добавить в избранное
 
А ты подписался на нашу газету?
 
» Садоводам, рыболовам и охотникам разрешено отправляться за город
Наш на все 100

Садоводам, рыболовам и охотникам разрешено отправляться за город

Автор: juliapahomova от 27-04-2020, 14:59

25 апреля глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности, разрешающие садоводам, а также охотникам и рыболовам в период самоизоляции отправляться за город. Причем, для того, чтобы поехать на загородный участок, не обязательно регистрироваться на портале doroga02 - достаточно взять с собой паспорт и документ, подтверждающий право на сад или дом, а число таких поездок не ограничено,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».Правда, садоводы должны еще заполнить от руки заявление о прерывании режима самоизоляции, где указать свои данные и городской адрес, а также адрес участка, время поездки и время возвращения в город и сроки, когда гражданин намерен прибыть домой. Отправляться в сад можно на автомобиле, автобусе, велосипеде, речном транспорте или вовсе идти пешком.

Другие новости по теме:

Вернуться 292 0
 

Категория: ---

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
 
 