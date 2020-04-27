» Садоводам, рыболовам и охотникам разрешено отправляться за город

25 апреля глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности, разрешающие садоводам, а также охотникам и рыболовам в период самоизоляции отправляться за город. Причем, для того, чтобы поехать на загородный участок, не обязательно регистрироваться на портале doroga02 - достаточно взять с собой паспорт и документ, подтверждающий право на сад или дом, а число таких поездок не ограничено,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».Правда, садоводы должны еще заполнить от руки заявление о прерывании режима самоизоляции, где указать свои данные и городской адрес, а также адрес участка, время поездки и время возвращения в город и сроки, когда гражданин намерен прибыть домой. Отправляться в сад можно на автомобиле, автобусе, велосипеде, речном транспорте или вовсе идти пешком.