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В Белебее построят современный мясоперерабатывающий завод

Автор: juliapahomova от 27-04-2020, 14:58

В Белебее построят современный мясоперерабатывающий завод по производству до 200 тонн охлаждённого мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Объем вложений составит 9,3 миллиарда рублей.  Проект представили на «Инвестчасе» главе республики на прошлой неделе.

Инвесторы планируют создать на производстве 1168 новых рабочих мест. Уже подобрана площадка и проведены проектно-изыскательные работы. Для реализации основной фазы требуется оформление необходимой разрешительной документации.

«Это очень большой, значимый проект. С нашей стороны требуется серьёзная совместная работа. Времени не так много, поэтому прошу оказать содействие максимально быстро», — отметил Радий Хабиров.

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