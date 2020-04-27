В Белебее построят современный мясоперерабатывающий завод по производству до 200 тонн охлаждённого мяса в сутки и 100 тонн колбасных изделий,сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Объем вложений составит 9,3 миллиарда рублей. Проект представили на «Инвестчасе» главе республики на прошлой неделе.



Инвесторы планируют создать на производстве 1168 новых рабочих мест. Уже подобрана площадка и проведены проектно-изыскательные работы. Для реализации основной фазы требуется оформление необходимой разрешительной документации.



«Это очень большой, значимый проект. С нашей стороны требуется серьёзная совместная работа. Времени не так много, поэтому прошу оказать содействие максимально быстро», — отметил Радий Хабиров.