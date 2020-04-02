» В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле в период действия режима самоизоляции

Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба республиканского правительства. Основным принципом самоизоляции является соблюдение дистанции между людьми, поэтому передвижение на личном автотранспорте в разумных пределах не нарушает этого правила, уточняет телеграм-канал «Башкирский домовой».В самое ближайшее время начнет работу портал doroga02, с помощью которого можно будет получить справку для выезда на автотранспорте.



Отмечается, что в салоне машины смогут находиться только лица, с которыми водитель находится на самоизоляции. При получении разрешения нужно будет указать соответствующую уважительную причину. При этом будет регламентирован список маршрутов и причин. Сообщается, что уже с 10 апреля граждане смогут получить разрешение для проезда на свои садовые участки, а также для помощи пожилым родственникам. Пропуска будут ограничены по времени и маршруту, который будут контролировать сотрудники правоохранительных органов.