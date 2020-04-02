Сейчас в Башкирии маски шьют 45 предприятий, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Только на мощностях ГУП «Агидель» пошили более 50 тысяч масок. .Но есть сложности с сырьем. Тут шьют защитные хлопчатобумажные, бязевые маски, не медицинские. Однако по техническим условиям они могут продаваться в аптеках. Фабрики, которые выпускают марлю, находятся в Иваново и Подмосковье, они сейчас загружены заказами. Поэтому сырье купили в Узбекистане, в ближайшие дни фура с марлей на 4 млн масок выедет в республику.