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Сейчас в Башкирии маски шьют 45 предприятий

Автор: juliapahomova от Вчера, 16:04

Сейчас в Башкирии маски шьют 45 предприятий,  сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Только на мощностях ГУП «Агидель» пошили более 50 тысяч масок. .Но есть сложности с сырьем. Тут шьют защитные хлопчатобумажные, бязевые маски, не медицинские. Однако по техническим условиям они могут продаваться в аптеках. Фабрики, которые выпускают марлю, находятся в Иваново и Подмосковье, они сейчас загружены заказами. Поэтому сырье купили в Узбекистане, в ближайшие дни фура с марлей на 4 млн масок выедет в республику.

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