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В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска

Автор: juliapahomova от Вчера, 16:03

В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска. Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».
Сейчас ведется разработка Положения о выдаче спецпропусков. В  них будет  прописана категория граждан, которые имеют право для беспрепятственного проезда по территории муниципального образования – волонтеры, люди, которые занимаются доставкой еды и так далее. Мэрия Уфы предложила также указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника в случае необходимости. Для всех транспортных средств, независимо от форм собственности, должны быть выписаны путевые листы.

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