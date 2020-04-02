В Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска. Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

Сейчас ведется разработка Положения о выдаче спецпропусков. В них будет прописана категория граждан, которые имеют право для беспрепятственного проезда по территории муниципального образования – волонтеры, люди, которые занимаются доставкой еды и так далее. Мэрия Уфы предложила также указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника в случае необходимости. Для всех транспортных средств, независимо от форм собственности, должны быть выписаны путевые листы.