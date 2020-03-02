» В Башкирии стартовала программа "Земский учитель"

В Башкирии продолжается прием заявок для участия в программе «Земский учитель», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Суть программы: государство заключает с учителем 5-летний трудовой договор на ставку не менее 18 часов в неделю, указывает место работы и выплачивает за переезд туда компенсацию в 1 миллион рублей. В этом году в программе участвуют 55 учителей, переехавших на работу в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города республики с населением до 50 тысяч человек.

Раньше была запущена такая же программа для медиков, «Земский доктор».