» Провайдеры на период карантина предлагают новые услуги

В Башкирии в период карантина по коронавирусной инфекции провайдеры предлагают населению несколько бесплатных услуг, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». К акции подключились семь компаний. Чаще всего предлагается повысить максимальную скорость передачи данных (с учетом технической возможности) для домашнего интернета, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения. Открывается бесплатный доступ к дополнительным пакетам телеканалов, on-line кинотеатрам, кто-то предлагает бесплатный доступ к сайту госуслуг и русскоязычной версии сайта всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Перечень услуг разный, уточняйте у своего провайдера.