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В Уфе тестируется новый трамвай

Автор: juliapahomova от Сегодня, 12:22

В Уфе тестируется новый трамвай. В ближайшее время вагон будет проходить пробную обкатку, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Курсировать он будет в южной части Уфы. Трамвай оборудован системой ГЛОНАСС для контроля за перемещениями каждого вагона и информирования пассажиров о времени ожидания в специальном приложении для смартфона. В вагоне предусмотрены антивандальные сиденья, системы кондиционирования, громкой связи и визуального информирования об остановках. Действует система видеонаблюдения как внутри, так и снаружи, а также видеорегистратор для общего контроля. Максимально увеличены размеры боковых окон салона, дополнительно оснащённых сдвижными форточками. У стёкол салона есть тонировка. В зоне задней двери - площадка для размещения крупногабаритного багажа. У средней двери, в зоне низкого уровня пола, выполнена накопительная площадка для установки детских и инвалидных колясок.
 

 

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