» Радий Хабиров ввел ограничительные меры из-за коронавируса

В Башкирии из-за коронавируса распоряжением главы республики ограничивается проведение деловых, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий с количеством участников свыше 1 тысячи человек, либо с участием представителей иностранных государств и неблагополучных субъектов страны. Пока этот рабочий документ действует до 20 апреля, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».



Прибывшие из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании должны находиться в самоизоляции на дому 14 дней.

В республику помогут вернуться гражданам, которые сейчас находятся в странах, с которыми ограничены авиаперевозки - их более 3 тысяч человек.

