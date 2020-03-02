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13 ноября стал днем памяти воинов Башкирской кавалерийской дивизии

Автор: juliapahomova от Сегодня, 15:55

27 февраля, на очередном заседании Курултая республики депутаты приняли решение о внесении памятного дня 13 ноября, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». В этот день решено чествовать воинов Башкирской кавалерийской дивизии.
Первые ордена имени генерала Миннигали Шаймуратова, легендарного предводителя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уже вручены двум ветеранам Великой Отечественной войны.
Мугин Нагаев воевал в качестве командира взвода противотанковых орудий Башкавдивизии. Второй ветеран, награжденный орденом, сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны. Габдулхай Зарипов в составе легендарной кавалерийской дивизии прошел путь от обороны Москвы до взятия Берлина.

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