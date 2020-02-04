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Поступок врача "скорой помощи"

Автор: juliapahomova от Вчера, 10:09

Как ни крути, а писать про хороших людей и правильные поступки намного приятнее, чем про неприятности, отмечает телеграм-канал «Башкирский домовой».

 

Природа этой зимой сходит с ума и в один из таких природных катаклизмов в густом тумане в массовом ДТП на трассе Самара — Уфа — Челябинск сошлись около 30 машин. Мимо проезжала «Скорая помощь», которая остановилась у места аварии. Врач «скорой», не дожидаясь просьб, сама по сугробам обошла все машины, предлагая свою помощь. К счастью, в такой туман автомобили ехали не очень быстро и многие отделались только «жестянкой».

 

Тем не менее поступок медика не остался незамеченным. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю республиканского Минздрава Максиму Забелину наградить фельдшера скорой медицинской помощи Уфы: «Это настоящий врач. Человеческое участие - это высший профессионализм медицинского работника».

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