» В Уфе пройдет Хакатон

Всех хакеров Башкирии соберут на одном слете, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Хакатон (слет хакеров - от hacker/хакер и marathon/марафон) под названием «Кибер-102» состоится с 28 февраля по 1 марта на базе двух учебных заведений города - Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета и лицея № 12. Участниками форума разработчиков программных продуктов станут студенты и школьники, начиная с 5-го класса, занимающиеся виртуальной реальностью.Разбившись на команды до пяти человек и распределив между собой роли, они в течение трех дней будут решать задачи, поставленные партнерами хакатона. В хакатоне могут принять участие все желающие. Общее количество участников составит 120 человек.