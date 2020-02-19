» "Моржи" собрались в Уфе на заплыв

В минувшие выходные в парке Якутова соревновались самые морозостойкие спортсмены, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». На Солдатском озере состоялся четвертый этап Кубка России по зимнему плаванию.В Уфу съехались 150 любителей зимнего плавания из Башкирии и еще десяти регионов России. Самой юной участницей соревнований стала 12-летняя школьница из Учалов, самым опытным спортсменом был признан 77-летний житель Новосибирска.

Пловцы состязались в десяти дистанциях от 25 до 200 метров, в программе соревнований был вольный стиль, брасс, баттерфляй и эстафеты.

Специально для чемпионата на Солдатском озере выпилили прорубь на четыре дорожки и поставили баню, чтобы все участники соревнований могли согреться после заплыва.

Победа досталась представителям уфимской команды: на их счету 39 золотых, 26 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В ближайших планах у любителей моржевания — суточный заплыв, посвященный 75-летию Победы.