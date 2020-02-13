» Идрисовская пещера в Башкирии будет расчищена от граффити

В Башкирии группа специалистов готовится расчистить Идрисовскую пещеру от граффити, оставленных вандалами, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Согласно башкирскому преданию «Салауат мәмерйәһе» («Пещера Салавата»), в 1774 г. в Идрисовской пещере скрывался Салават Юлаев со сподвижниками из своего отряда. Это памятник археологии федерального значения. Летом здесь проходит до тысячи туристов в день. В 1930-е годы краевед Михаил Касьянов обнаружил шесть изображений, сделанных красной охрой. Всего в ее окрестностях зафиксировано 14 групп наскальных изображений, оставленных древними людьми.



Консультировать работы вновь будет международный специалист в сфере реставрации наскального искусства Эудалд Гуилламет (Княжество Андорра), который расчистил от надписей пещеру Шульган-Таш в Бурзянском районе.