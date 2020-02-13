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Идрисовская пещера в Башкирии будет расчищена от граффити

Автор: juliapahomova от 13-02-2020, 13:51

В Башкирии группа специалистов готовится расчистить Идрисовскую пещеру от граффити, оставленных вандалами, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».  Согласно башкирскому преданию «Салауат мәмерйәһе» («Пещера Салавата»), в 1774 г. в Идрисовской пещере скрывался Салават Юлаев со сподвижниками из своего отряда. Это памятник археологии федерального значения. Летом здесь проходит до тысячи туристов в день. В 1930-е годы краевед Михаил Касьянов обнаружил шесть изображений, сделанных красной охрой. Всего в ее окрестностях зафиксировано 14 групп наскальных изображений, оставленных древними людьми.


Консультировать работы вновь будет международный специалист в сфере реставрации наскального искусства Эудалд Гуилламет (Княжество Андорра), который расчистил от надписей пещеру Шульган-Таш в Бурзянском районе.

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