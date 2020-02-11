Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Турнира пяти наций, который проходил в Уфе, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».

Турнир проходил для игроков не старше 17 лет. В решающем матче российские хоккеисты не оставили шансов американцам – 4:0.По итогам всего турнира голкипер российской команды Валерий Бринкман был признан лучшим игроком.Сборная России обыграла на соревновании всех своих соперников, пройдя турнирную дистанцию с победами над Швецией (2:1), Финляндией (5:2) и Чехией (4:3).