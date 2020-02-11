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Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Турнира пяти наций

Автор: juliapahomova от 11-02-2020, 10:37

Юниорская сборная России по хоккею завоевала золотые медали Турнира пяти наций, который проходил в Уфе,  сообщает  телеграм-канал «Башкирский домовой».

 

Турнир проходил для игроков не старше 17 лет. В решающем матче российские хоккеисты не оставили шансов американцам – 4:0.По итогам всего турнира голкипер российской команды Валерий Бринкман был признан лучшим игроком.Сборная России обыграла на соревновании всех своих соперников, пройдя турнирную дистанцию с победами над Швецией (2:1), Финляндией (5:2) и Чехией (4:3).

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