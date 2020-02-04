» Уфа оказалась наряднее всех

В декабре прошлого года Министерство ЖКХ Башкирии запустило конкурс на лучшее новогоднее украшение территории, напоминает телеграм канал «Башкирский домовой». Комиссия республиканского конкурса учитывала праздничное украшение главных площадей, улиц и фасадов зданий.

Среди участников были 45 муниципалитетов. Сейчас подведены итоги: Уфа заняла первое место. В этой работе самое активное участие принял итальянский архитектор Валерио Фести. Своей победой он похвастался на личной страничке в соцсетях. Вдохновляли Валерио, по его словам, дворики старой Уфы. Кстати, он украсил и Стерлитамак, но победе столицы рад особенно. В списке «освещенных» городов Валерио Фести также есть Париж, Москва, Стамбул и Казань.