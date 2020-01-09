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Город Трудовой Доблести и Славы.

Автор: juliapahomova от Вчера, 10:11

Столице Башкирии присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Такое решение принял президиум Межгосударственного союза городов-героев.

 

«В ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны присвоить городу Уфа почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», — говорится в письме Межгосударственного союза городов-героев, адресованном главе администрации башкирской столицы Ульфату Мустафину.
Поздравляем наш город с этим почетным званием!

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