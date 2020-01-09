» Город Трудовой Доблести и Славы.

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«Бегство». Сирийские СМИ заявили об исчезновении постов США у Тель-Тамра Напомним, в предыдущие дни различные СМИ неоднократно сообщали о том, что военные США не позволяли российскому патрулю пройти к городу Тель-Тамр на северо-востоке Сирии. Как сообщало ИА REGNUM, ...

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер ...