Столице Башкирии присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Такое решение принял президиум Межгосударственного союза городов-героев.
«В ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны присвоить городу Уфа почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», — говорится в письме Межгосударственного союза городов-героев, адресованном главе администрации башкирской столицы Ульфату Мустафину.
Поздравляем наш город с этим почетным званием!