В Уфе на базе Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, как сообщает телеграм-канал Башкирский домовой, открылись курсы по изучению старотюркского языка, графической системы языков народов Башкортостана на основе арабской графики, которая использовалась до 1928 года. Первый урок в рамках ознакомительного курса из 10 занятий провел заведующий отделом рукописей и редких изданий библиотеки, кандидат филологических наук Флюр Сибагатов. Интерес к курсам оказался настолько высок, что в Уфу, в Национальную библиотеку в выходной день приехали и из других городов республики за многие сотни километров. И уже в первый день занятий набралось более 30 слушателей разных национальностей. Для большей наглядности и технологичности применяется современное учебное оборудование — электронная доска с тачскрином, на которой можно было ознакомиться с шестью основными начертаниями арабской графики с упором на характерные для Урало-Поволжья стили и опробовать свои силы в каллиграфии.