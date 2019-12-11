В Совет по правам человека при главе Башкирии вошла руководитель башкирской «Лизы Алерт»

В Совет по правам человека при главе Башкирии вошла руководитель башкирской «Лизы Алерт»

Олеся Пышкина стала членом башкирского СПЧ вместо бывшего председателя Верховного суда РБ Марата Вакилова, передает телеграм-канал “Башкирский домовой”.

Автор канала добавляет, что еще летом 2017 года Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами «Лиза Алерт» рекомендовал создать в каждом регионе ресурсные центры для обучения волонтеров и координации их работы. “По состоянию на октябрь 2019-го в Башкирии такого центра не было. Будем надеяться, что теперь скоро появится”, - пишет канал.