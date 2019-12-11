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В Совет по правам человека при главе Башкирии вошла руководитель башкирской «Лизы Алерт»

Автор: juliapahomova от 11-12-2019, 13:18

В Совет по правам человека при главе Башкирии вошла руководитель башкирской «Лизы Алерт»

 

Олеся Пышкина стала членом башкирского СПЧ вместо бывшего председателя Верховного суда РБ Марата Вакилова, передает телеграм-канал “Башкирский домовой”. 

Автор канала добавляет, что еще летом 2017 года Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами «Лиза Алерт» рекомендовал создать в каждом регионе ресурсные центры для обучения волонтеров и координации их работы. “По состоянию на октябрь 2019-го в Башкирии такого центра не было. Будем надеяться, что теперь скоро появится”, - пишет канал.

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