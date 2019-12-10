Чиновники будут работать с 4 утра, если не решат проблему мусора

На правительственном совещании Радий Хабиров сообщил, что со следующего понедельника в 8 утра будут проходить видеоконференции, где станут разбирать каждый конкретный случай невывоза мусора, сообщил телеграм-канал “Башкирский домовой. Как пишут его авторы, “участвовать в совещаниях должны главы муниципалитетов либо их замы, ответственные за мусор. Со стороны мусорных операторов допускаются только главы или их замы”.

«Если после этого будет только хуже, то будете собираться в 6 утра, 5 утра, 4 утра, всю ночь будете сидеть», – пообещал глава Башкирии.