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Чиновники будут работать с 4 утра, если не решат проблему мусора

Автор: juliapahomova от 10-12-2019, 10:19

 

На правительственном совещании Радий Хабиров сообщил, что со следующего понедельника в 8 утра будут проходить видеоконференции, где станут разбирать каждый конкретный случай невывоза мусора, сообщил телеграм-канал “Башкирский домовой. Как пишут его авторы, “участвовать в совещаниях должны главы муниципалитетов либо их замы, ответственные за мусор. Со стороны мусорных операторов допускаются только главы или их замы”. 

 

«Если после этого будет только хуже, то будете собираться в 6 утра, 5 утра, 4 утра, всю ночь будете сидеть», – пообещал глава Башкирии. 

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