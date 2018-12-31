» Осторожно, газ! В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел 31 января в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве).

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Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске. Камера видеонаблюдения была установлена на складе, расположенном чуть правее обрушившегося подъезда. На кадрах видно, ...

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев.