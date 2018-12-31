» Осторожно, газ! В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел 31 января в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве).

На 12.00 понедельника в МЧС рассказали, что пока известно о трех погибших. Всего под завалами обнаружили 16 человек. В Минздраве сообщили, что в больницы направлены трое пострадавших с травмами средней тяжести, в том числе один ребенок.
При этом в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. Судьба 79 человек остается неизвестной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
На сайте городской администрации Уфы ufacity.info еще раз напоминают правила безопасности.
Уважаемые уфимцы!
Неправильная эксплуатация газового оборудования, его самостоятельная установка, нарушение мер безопасности при использовании «голубого топлива» – все это может стать причиной трагедии. Также к беде может привести и незнание элементарных правил поведения при утечке газа.
Что нужно делать, если вы вдруг почувствовали характерный запах?
НЕОБХОДИМО:
- перекрыть газ, в том числе закрыть общий вентиль;
- позвонить в аварийную газовую службу по номеру «104», либо сообщить об утечке на номер «112» из НЕЗАГАЗОВАННОГО помещения;
- открыть окна и двери для проветривания;
- эвакуироваться на улицу по лестничным маршам, предупредить соседей о происшествии.
НЕЛЬЗЯ:
- пользоваться электроприборами, включать и выключать свет;
- звонить по домашнему телефону;
- зажигать огонь, в частности искать место утечки при помощи спичек или зажигалки;
- курить.
Помните, что во избежание неотвратимых последствий, необходимо правильно эксплуатировать газовое оборудование. Не занимайтесь самостоятельно ремонтом, заменой или переустановкой газовых плит, самовольной установкой газового оборудования в квартирах и жилых домах. Систематически следите за исправностью вытяжки, не засоряйте и не закрывайте вентиляционные каналы. Не пользуйтесь газовыми приборами, если неисправна вентиляция или отсутствует тяга в дымоотводящей трубе.
Если вы пользуетесь газовыми баллонами, знайте, что их эксплуатация тоже требует определённой осторожности. Соблюдайте правила безопасности при их хранении. Не устанавливайте газовые баллоны внутри жилых помещений. Они должны храниться вне здания в специальных шкафах с отверстием для проветривания и запираться на замок. На дверцах шкафов обязательно должна быть надпись с предупреждением «Осторожно, газ!». Нельзя хранить газовые баллоны в сараях, подвалах, гаражах и др.
Соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких!
Фото: ТАСС