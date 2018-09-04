» Республика сказала свое слово

«Нафтогаз» предложил продать газотранспортную систему Украины за рубеж

"Нафтогаз" предложил продать до 49 процентов в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за рубеж для сохранения транзита газа через Украину в ЕС.