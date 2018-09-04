» Республика сказала свое слово

Около половины электората республики пришла в этот солнечный воскресный день на избирательные участки, чтобы определить на ближайшие пять лет калейдоскоп политической жизни, избрав депутатов Госсобрания - Курултая РБ.
Традиционно выборы местного или регионального уровня отличаются от федеральных пониженными показателями электоральной активности. Поэтому такие цифры не должны никого обескураживать или удивлять.
- Более половины избирателей проголосовали через КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), - рассказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов на селекторном совещании в режиме видеоконференции с высшим руководством партии «Единая Россия». - Сам тоже проголосовал, посмотрел, что это за аппарат. Интересно. Там все очень просто, легко. В Уфе ими охвачено 95 процентов избирательных участков. Это говорит о том, что выборы прошли честно, в нормальной, спокойной, разумной обстановке. Ну и результат, конечно, тоже будет честным.
В свою очередь премьер-министр регионального правительства Рустэм Марданов, проголосовавший на участке №109 в ГКЗ «Башкортостан», выразил надежду, что жители региона сделают правильный выбор и выберут ответственных, патриотически настроенных, конкретно работающих на интересы наших людей, депутатов. Это очень важно сейчас, учитывая то, что перед страной в целом и нашей республикой стоят очень большие задачи на ближайшие годы.
Кстати, одним из первых отдал свой голос глава столичной администрации Ирек Ялалов, входивший в тройку лидеров регионального списка на этих выборах. Он также проголосовал с помощью технологической новинки на избирательном участке №146 в Кировском районе.
Окончательные итоги голосования станут известны после публикации официального протокола ЦИК, но по предварительным данным в Государственном Собрании – Курултае РБ шестого созыва будет представлено 6 политических партий. Мандаты среди партий- «тяжеловесов» распределились следующим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 79, «КПРФ» - 15, «ЛДПР» - 7, «Справедливая Россия» - 5. Два мандата получили «Патриоты России», по одному - Региональная экологическая партия «Зеленые» и кандидат, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения. Эти цифры озвучил председатель Центральной избирательной комиссии РБ Хайдар Валеев.
Стоит оценить и то, что сама кампания прошла в достаточно спокойном цивилизованном режиме, что было отмечено и наблюдателями, и экспертами.
Иван ЗАРОКОВ.
Krosh1969@list.ru.