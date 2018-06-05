» Путеец и конник: одна война на двоих

…Милый, милый, смешной дуралей! Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней победила стальная конница?… – улыбаясь, цитирует Есенина авдонец Дамир Кадыров, - между прочим, это стихотворение очень любил мой дед, Асляф Кадыров. А все потому, что в «роковые сороковые» воевал кавалеристом. Да-да: в той самой, знаменитой 112-й Башкавдивизии.
Путь на фронт
Быть может это от него внуку передалась любовь к лошадям. Вот и сейчас, напоив меня чаем, он повел в стойло – показывать двух статных, красивых жеребцов. Живет Дамир как и дед – своим хозяйством. 22 июня, равно как и 9 мая для его семьи – дни особенной значимости…
- На фронт дедушка, Асляф Кадыров, призывался вместе с другом Азаматом. Правда, потом один попал в кавалерию, а второй – механиком в экипаж бронепоезда. Что неудивительно: рабочий-объездчик на конезаводе и слесарь вагонного депо, - начинает свой рассказ демчанин.
Апрель 1942-го. Немцев едва-едва отогнали от Москвы. Красная армия готовилась к летней кампании. Азамат с Асляфом уже дважды ходили в военкомат, их отправляли обратно – рабочие руки нужны были и в тылу.
Как раз в это время в Авдоне и его окрестностях формировались полки 112-й Башкавдивизии. Солдаты жили у сельчан в домах. Можно только представить, какая зависть брала Асляфа. Он любил и знал лошадей, был силен, ловок. Но что толку? Примерно то же происходило в душе у юного путейца. С той лишь разницей, что парень был круглым сиротой. И держала его в Деме лишь работа…
В судьбы ребят вмешался случай. Штаб дивизии получил телеграмму с одного из колхозов республики. Коневоды предлагали в дар сотню с лишним лошадей. Или по-кавалерийски, почти эскадрон. Только вот гнать его нужно было «своим ходом». Солдат и командиров решили не отвлекать от боевой учебы. Одним из пастухов-добровольцев и стал Асляф Кадыров. Переход длился почти две недели, но весь табун прибыл на место.
- Тогда дед и попросил командиров принять его в дивизию. Как это произошло, не знаю. Но через четыре дня новобранец уже получил форму. В седле он держался отменно, да и в остальном быстро догнал сверстников, - продолжает внук героя.
Пока друг Азамат чинил вагоны, конники получили приказ на выдвижение. Разгоралось горнило Сталинградской битвы. Друзья прощались на станции. Но о том, как встретятся в следующий раз, не могли и предположить…
Не стреляйте, братцы!
Прибыв на Брянский фронт, конники заняли место в обороне. Это уже потом были глубокие рейды по тылам врага, и вообще наступление. Пока же приходилось действовать в несвойственной для кавалеристов среде. О напряженности боев сам за себя говорит факт: в день дивизия теряла до 300 бойцов убитыми и ранеными.
Советская 62-я армия медленно отступала. Но в Кремле уже разрабатывался план операции «Уран» - той самой, что стала для немцев роковой. Для нанесения фланговых ударов и подвоза боеприпасов наступающим войскам нужны были поезда с укомплектованным экипажем. Да не абы каким…. Разряд у путейца Азамата был вполне подходящим.
- Он попал в команду бронепоезда. Первым пунктом прибытия стала небольшая станция километрах в 30-ти от Сталинграда. По иронии судьбы именно там башкирские конники выходили из очередного рейда. А поезд поддержал их огнем своих орудий, - уточняет Дамир Кадыров.
Уже позже железнодорожник рассказывал о дуэли, завязавшейся с немецкими артиллеристами. Наши не давали немцам пристреляться, постоянно двигаясь с места на место. Любой машинист подтвердит, что это довольно сложный маневр.
Но вот канонада стихла, впереди неожиданно появляются черные фигуры. Чертыхаясь, пушкари разворачивают стволы на прямую наводку. И разметали бы разведку кавалеристов по полю, если бы те не закричали: «Не стреляйте, братцы! Свои мы, свои!»
Встретившись, друзья не могли наговориться. Тем более, что письма из дома приходили с большим опозданием. Узнать о том, как живут родители, Асляф был очень рад. Но дружба-дружбой, а приказ приказом: поезд отправился на другой фланг армии, конники же ушли в наступление.
- Конечно, обменялись номерами полевой почты. Да что это такое, на войне… Другое дело – еще одна встреча, уже на Днепре. Она случилась через несколько месяцев.
Якши, друг…
И вновь случайно. Тот берег реки, что занимали немцы, был выше восточного. К тому же его хорошо укрепили: пушки, пулеметы, минные заграждения. Кавалеристы были на острие атаки и вышли к воде уже 25 сентября 1943-го. Форсировали через день, потом были ожесточенные бои за удержание плацдарма. Боеприпасы и продовольствие подошли к концу. Тогда командование поставило конникам задачу: штурмуйте крупную узловую станцию. А бронепоезд со всем необходимым будет прорываться к вам на встречу. И ее выполнили, забыв про слово «невозможно». Железнодорожникам тоже пришлось жарко, в пути отразили два авианалета. Не без потерь… Обнявшись с Азаматом на прощание, Асляф сказал «Что ж, давай и в третий раз увидимся». В ответ прозвучало: «Якши, друг. Будем дальше воевать. Глядишь и правда встретимся».
Для кавалериста война закончилась в феврале 1945-го, в Померании. Тяжелое ранение левой руки и контузия. Долго лежал в прифронтовом госпитале, затем комиссовали. И отправили на лечение в глубокий тыл. 9 мая уже бывший боец РККА Кадыров встретил в Польше. Санитарный состав двигался на восток через пригород Варшавы. Здесь он забирал еще раненых и должен был пойти дальше, в Россию. Погрузкой руководил молодой инженер технической службы. Родом он был из Башкирии….
- Помню, что дедушка шутил: не встреться мы в третий раз – война бы не кончилась. История эта стала уже семейной реликвией. Как сложилась их жизнь после войны? Оба вернулись в Уфу. Семьи, дети. Все как у всех. Надо было поднимать страну. А это – тоже фронт. Только мирный…- резюмировал Дамир Кадыров.
С внуком ветерана беседовал Иван БЕГМА