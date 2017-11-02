» БЛАГОЕ ДЕЛО

Спасем учителя!
В школе №85 прошла благотворительная ярмарка. Все вырученные от нее средства пойдут на лечение Татьяны Гришиной.
Когда коллеги и ученики узнали о беде, постигшей педагога, они решили: надо помочь.
Татьяна Николаевна преподает в начальной школе, в этом году выпустила очередной четвертый класс. Родители ее учеников отзываются о ней как о профессионале, человеке с большой буквы.
- Беда нас сплотила, - говорит Наталья Хафизова, - она очень многое сделала для наших детей. И мы хотим, чтобы Татьяна Николаевна выздоровела и смогла вырастить и собственного сына.
- Никогда не слышала, чтобы она о каком-то ребенке говорила плохо, - рассказывает одна из родительниц. – Всегда была в курсе того, чем дети интересуются, как живут вне школы. Человек неравнодушный, благодаря ей двух ребятишек вернули в кровную семью.
- Отношение к чужой беде словно лакмусовая бумажка, - считает директор школы Гульнара Нургалиева, - она позволила и нам, и ребятам проявить свои лучшие качества. Ученики поддержали ее в трудную минуту: передавали в больницу письма, распространяли в соцсетях информацию о сборе средств на лечение.
Сегодня Гришина прошла второй курс химиотерапии. Теперь задача – добиться ремиссии, только тогда можно провести операцию. Если найдется донор для пересадки костного мозга у нас в стране, то ее сделают бесплатно, если за границей – потребуются деньги. В любом случае на реабилитацию понадобятся средства и немалые – до полутора миллионов.
На 1 ноября общими усилиями собрано 278 тысяч. В сборе денег участвовали родители, учителя, нынешние и бывшие ученики и просто неравнодушные люди.
Наверное, те уроки милосердия, которые в свое время дала детям Татьяна Гришина, ее ученики усвоили на отлично. Они вырсли добрыми и неравнодушными людьми.
Уважаемые читатели, вы тоже можете помочь учителю. Даже небольшие деньги, пожертвованные от чистого сердца, помогут победить недуг.
Саша БЕЛОВА.
КОРЗИНКА
На ярмарке 60 тысяч выручили от продажи различных поделок, выпечки и других предметов, 15 – от сбора макулатуры.
Всем, кто хочет помочь Татьяне Гришиной, надо зайти в группу ВКонтакте: http://m.vk.com/club155197286?act=change_addr, там указан счет, на который можно перевести деньги.
Или позвонить в редакцию по тел.: 273-78-90.